Makelaar Lukaku verklapt nog een droomclub van de topschutter: "Dat is, na Chelsea, een andere droom van hem"

Federico Pastorello is de makelaar van Romelu Lukaku en de man die hem terug naar Chelsea bracht. De onberispelijk geklede Italiaan vertelde bij Sky Sports over de droom van de Rode Duivel: "Chelsea ja, maar ook Real Madrid zat in zijn hoofd."

Pastorello zag deze zomer opportuniteiten voor zijn cliënt. "Ik kon zien dat de zomer van 2021 een belangrijke markt voor hem zou worden. Drie of vier topclubs waren op zoek naar spitsen en op de markt was er niet één voor elke club", klinkt het.

Lukaku wou altijd al slagen bij Chelsea, maar kreeg die kans niet bij zijn eerste passage. "Tijdens zijn laatste seizoen bij Man United had hij altijd Chelsea in zijn hoofd. Ook Real Madrid moet ik toegeven. Dat is een andere droom van hem als het gaat om zijn carrière, maar Chelsea was altijd 100 procent zijn doelwit. Ze waren de liefde van zijn jeugd, dus er was altijd een verlangen om terug te komen. Het was een kwestie van trots. Dat had hij in zijn hoofd en in zijn hart."

Antonio Conte speelde intussen een grote rol in zijn ontwikkeling. "Twee jaar werken met de heer Conte heeft hem geholpen. Hij kan links, rechts en met het hoofd scoren. Hij heeft zichzelf als spits voltooid door met Conte te werken. Hij had ook de kans om zichzelf persoonlijk te verbeteren", zei Pastorello.

"Hij voelde zich gewild. Dit is wat hij niet voelde bij Man United. Dat gebeurt. Het was eigenlijk een andere reden waarom hij besloot hierheen te komen, omdat meneer Tuchel echt een fantastische gesprek met hem hield. Hij gaf hem het gevoel dat hij hem echt wilde, dat hij het perfecte laatste stukje in de puzzel was."