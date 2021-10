Joan Laporta zet deur voor Xavi open: "Ik hoor heel veel goeds over hem"

Na het ontslag van Ronald Koeman werd Sergi Barjuan aangesteld als interimcoach van FC Barcelona. In Catalonië wordt intussen al dagenlang gespeculeerd over de komst van Xavi Hernandez.

De 41-jarige Spanjaard speelde tussen 1998 en 2015 liefst 767 officiële wedstrijden in het shirt van Barcelona. Op dit moment is Xavi coach van Al-Sadd, dat na zeven wedstrijden met het maximum van de punten aan de leiding staat in de Qatar Stars League.

Barça-voorzitter Joan Laporta stelde vrijdag Sergi Barjuán officieel voor als interimcoach. Het duurde echter niet lang vooraleer Xavi Hernandez ter sprake kwam. "Sergi neemt het nu over... Hij maakte deel van misschien wel het beste Barça aller tijden. Of Xavi een optie is voor de middellange termijn? Daar kan ik niet op ingaan. Dat zou onprofessioneel zijn..."

"Maar iedereen ziet dat Xavi zich uitstekend aan het ontwikkelen is als coach. Van mensen die het kunnen weten, hoor ik uitsluitende goede verhalen over hem. En ook ikzelf sta regelmatig met hem in contact. Ik heb altijd gezegd dat hij ooit de trainer wordt van Barcelona."