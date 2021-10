Huurspeler van Chelsea krijgt geen kansen bij Norwich City

Gilmour kende al enkele sterke wedstrijden dit seizoen, maar toch heeft coach Daniel Farke geen plaats in zijn opstelling voor de jonge Schot. Gilmour was afgelopen zomer nog actief op het EK voor Schotland.

Norwich City staat troosteloos laatste met twee punten na tien speeldagen. Misschien is het geen slecht idee om de talentvolle speler die gehuurd wordt van Chelsea in te passen in het team.

It’s been 40 days since Billy Gilmour’s last match for Norwich, where he started vs Liverpool and was brilliant.



He then got benched for 2 games, played 2 exceptional games for Scotland, winning MOTM in 1.



Returns to Norwich and is benched for 2 games.



Make it make sense. pic.twitter.com/qccZQSMSTn