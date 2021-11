Nuchtere jonge verdediger, die al bij Duivels genoemd werd: "In België zijn we veel te vlug om spelers op te hemelen"

Iedereen raadde hem aan naar Duitsland te trekken, maar Arthur Theate koos voor de Serie A. Bewust, want hij wou zich tactisch bijscholen. De verdediger kiest niet voor de makkelijkste weg, maar doet dat om zich te vervolledigen.

Bij Bologna is het zoals bij elke Italiaanse club: tactisch werken tot het erin gepompt is. "We kregen dat bij de jeugd en vroeger dacht ook ik: ik ben er klaar voor. Maar als ik dit zie… Nope. Je denkt dat je weet hoe je je lichaam moet draaien, tot ze je hier na de training een kwartier apart nemen en daar op trainen: ballen inspelen, draaien. Alleen dat", vertelt hij in S/V Magazine.

"Ik kan je beelden tonen van de synchroniciteit waarmee alles gaat. Alle verdedigers net dezelfde beweging, net dezelfde pass. Een choreografie voor een dans. Indrukwekkend. Daarom ben ik hier zo gelukkig. Een nieuwe taal, een nieuwe cultuur, een nieuw voetbal."

Theate heeft intussen een basisplaats verworven. Tegen Lazio zorgde hij meteen voor een goal en een assist. "En ’s anderendaags de voorpagina van de Corriere dello Sport: ‘King Arthur’. Maar ik weet ook: wat me het laatste anderhalf jaar is overkomen, is fantastisch, maar dat zal zo niet blijven. Geen enkele speler beleeft alleen maar goeie momenten. Toen men vorig seizoen mijn prestaties in verband bracht met de Rode Duivels, was ik de eerste om te zeggen: praat daar niet over. Eerst het veld. In België zijn we veel te snel met het ophemelen van spelers."