Match Rode Duivels zorgt voor probleem in lagere reeksen: matchen in gevaar door tekort aan refs

Zaterdagavond spelen de Rode Duivels om 20u45 tegen Estland en dat heeft ook gevolgen voor de lagere reeksen. Zo mogen er zaterdag geen matchen meer gespeeld worden na drie uur voor de start van de match. En dat zorgt ook voor problemen.

De lagere reeksen hebben niet genoeg scheidsrechters om zoveel matchen op hetzelfde moment te laten doorgaan. “De redenering daarachter is dat iedereen zo naar de Rode Duivels kan kijken”, legt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen uit, in Het Nieuwsblad.

Er kunnen dus matchen in gevaar komen door het scheidsrechterstekort, want in de lagere reeksen moeten ze al veel met kunst- en vliegwerk de puzzel leggen. “Die beslissing is door de Raad van Bestuur van de KBVB genomen, maar is niet nieuw. Vroeger stond die zelfs in het bondsreglement”, aldus Van Craen.