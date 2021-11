Xavi Hernandez steekt onfortuinlijke aanvaller meteen hart onder de riem: "Kan de beste ter wereld worden op zijn positie"

Barcelona had in de zomer van 2017 liefst 135 miljoen veil om Ousmane Dembélé weg te plukken bij Borussia Dortmund. In Catalonië wordt de Franse winger afgeremd door een opeenstapeling van blessures.

Zo herviel Ousmane Dembélé onlangs in een hamstringblessure, waardoor hij ook nu weer een tijdlang aan de kant zal staan. Dit seizoen kwam hij tot dusver niet verder dan één invalbeurt tegen Dinamo Kiev. Kersvers Barcelona-trainer Xavi Hernandez stak bij zijn voorstelling de onfortuinlijke Dembélé meteen een hart onder de riem. "Dembélé heeft alles in zich om de beste speler ter wereld te worden op zijn positie. Hij heeft alle kwaliteiten die nodig zijn om het verschil te maken voor Barcelona." Brazilië Verder gaf Xavi te kennen dat hij een voorstel van Brazilië naast zich heeft neergelegd. Xavi kon er nu in dienst treden als assistent van Tite. Na het WK in Qatar zou de Catalaan de fakkel dan overnemen als bondscoach van de Goddelijke Kanaries. "Maar ik kon het niet doen, het was mijn droom om terug te keren bij Barça", besluit Xavi.