Krijgt ex-speler van Club Brugge een nieuwe kans in de Premier League? Hij kan op interesse rekenen van Liverpool

Arnaut Danjuma trok de voorbije zomer van Bournemouth naar Villarreal en de flankaanvaller doet het uitstekend bij de Spaanse club. Daardoor kan hij nu op interesse rekenen van Liverpool.

Arnaut Danjuma, een ex-speler van Club Brugge, toont zich voorlopig in Spanje. Zo was de flankaanvaller bij Villarreal al goed voor 7 doelpunten en 2 assists in 15 wedstrijden in alle competities samen.

Zo speelt hij zich natuurlijk in de kijker van de Europese topclubs en volgens Fabrizio Romano zou Danjuma zelfs kunnen terugkeren naar Engeland. Daar zou Liverpool namelijk interesse in hem tonen. Salah en Mané moeten binnenkort namelijk aan de slag in de African Cup of Nations, dus Liverpool kan wel een extra winger gebruiken.