Ballon d'or: Benzema gelooft er meer in dan ooit

De aanvaller van Frankrijk en Real Madrid is sinds enkele maanden in topvorm en gelooft dat hij de Ballon d'Or kan winnen.

Karim Benzema kende in 2021 echt een topjaar. De Franse spits van Real Madrid speelde dit seizoen nog maar 15 wedstrijden in alle competities samen, maar scoorde wel al 14 keer. Dat zorgt ervoor dat hij een van de belangrijkste kanshebbers is voor de Ballon d'Or.

Twaalf dagen voor de ceremonie gelooft de 33-jarige aanvaller nog steeds in zijn winstkansen bij de Ballon d'Or. "We zullen zien, ik hoop het in ieder geval", antwoordde Benzema kort aan TF1 op de vraag of hij de prestigieuze prijs in de wacht zou slepen. Eén ding is zeker: Karim Benzema zal zeer hoog eindigen.