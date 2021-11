Spaanse krant: "Barcelona houdt Jérémy Doku nauw in het oog"

Barcelona kijkt uit naar een vervanger voor Ousmane Dembélé. De onderhandelingen over die zijn contract slepen al lang aan en hij zou te duur zijn. De kans bestaat dat hij vertrekt, want hij maakte bij zijn eerste kennismaking met nieuwe trainer Xavi ook geen te beste indruk door te laat te komen en kreeg een boete.

Doku staat intussen op het lijstje van heel wat Premier League-clubs. Maar nu moeit Barcelona er zich dus ook mee. De razendsnelle winger heeft een uniek profiel en heeft nog heel wat progressiemarge. Hij ruilde Anderlecht voor Rennes voor een slordige 27 miljoen euro, maar zou nu al een veelvoud daarvan kunnen opbrengen.

🔄 Barcelona are attentive to the situation of two young wingers:



🇧🇪 Jérémy Doku (19).

🇧🇷 Artur Victor Guimarães (23).



• Artur of RB Bragantino would be a low cost option.



• According to 'todofichajes', Doku could be an option if Dembélé leaves.



Via (🟡): @mundodeportivo pic.twitter.com/cfxTJNFzDg