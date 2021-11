RB Leipzig krijgt weer slecht nieuws te horen en is boos: "Begrijpen niet hoe het zo ver is kunnen komen"

RB Leipzig - tegenstander van Club Brugge komende woensdag - heeft deze week slecht nieuws gekregen. In de deelstaat Saksen moeten de wedstrijden immers weer zonder publiek gespeeld worden.

In Saksen moeten grote evenementen zoals sportwedstrijden weer zonder publiek plaatsvinden door de slechte coronacijfers. Zo missen de Duitsers steun van hun fans in enkele belangrijke wedstrijden. In de matchen tegen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach en Manchester City mag er geen volk binnen.

"De situatie in Duitsland, en in het bijzonder Saksen, is ernstig. We zijn erg bezorgd over de hoge besmettingscijfers en de drukte in ziekenhuizen. Maar we begrijpen niet hoe de Saksische regering deze situatie zover heeft laten komen", schrijft Leipzig in een statement op de clubwebsite. "De hoogste besmettingscijfers, in combinatie met het laagste vaccinatiepercentage, bewijst dat de politici in Saksen er niet in zijn geslaagd om de pandemie in te dammen."