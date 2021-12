Het coronavirus gaat goed rond bij Chelsea, maar vraag om match tegen Wolverhampton uit te stellen wordt geweigerd

Het coronavirus gaat hevig tekeer in de Premier League. Zo werden dit weekend maar liefst vijf wedstrijden uitgesteld. Ook Chelsea wilde haar wedstrijd laten uitstellen, maar de Premier League heeft dit geweigerd.

Elke ploeg in de Premier League heeft voorlopig wel last van het coronavirus en het is voor Chelsea niet anders. Zo is onder meer onze Rode Duivel Romelu Lukaku besmet met het virus.

De Engelse topclub wilde haar wedstrijd van deze middag tegen Wolverhampton dan ook laten uitstellen, maar het is buiten de Premier League gerekend. Ze hebben volgens SkySports de vraag om de match uit te stellen namelijk geweigerd.