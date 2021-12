Premier League wil strengere regels voor spelers die niet gevaccineerd zijn

In één week tijd werden maar liefst 10 wedstrijden afgelast in de Premier League. Met nieuwe regels willen ze ervoor zorgen dat het seizoen zeker kan blijven doorgaan.

Volgens het Engelse Guardian hebben de Premier League-clubs gesproken over het opdrijven van de vaccinatiegraad in hun selecties door aparte regels te creëren voor spelers die nog geen Covid-19-prik krijgen. Vandaag bleek dat 16% van de spelers niet gevaccineerd zijn en dat er in één week tijd een recordaantal van 90 positieve tests onder spelers en staf werden geregistreerd.

Voorstellen zijn onder meer niet-gevaccineerde spelers die afzonderlijk naar wedstrijden reizen, een extra controle ondergaan om stadions binnen te komen en maaltijden te nuttigen bij gevaccineerde teamgenoten. De regels zijn bedoeld om te voorkomen dat er meer wedstrijden worden geannuleerd en het seizoen kan blijven doorgaan.

De plannen die door de clubs van de Premier League worden besproken, blijven in overweging, maar de verwachting is dat een vorm van bijkomende regels voor niet-gevaccineerde spelers van kracht wordt. De Premier League heeft gezegd dat het vanaf eind januari elke maand updates over zijn vaccinatiecijfers zal publiceren.