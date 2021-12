Landgenoot maakt het mooie weer bij PSV

Twee doelpunten nam Yorbe Vertessen dit weekend voor zijn rekening tegen RKC Waalwijk. Hij is momenteel topscoorder bij PSV en dat geeft hem een heerlijk gevoel.

Vertessen bewees zijn waarde nadat hij inviel. Moet hij geen basisplek opeisen? "Nah, dat is moeilijk om te zeggen. Misschien ben ik daar nog iets te lief in. Het gaat zeker goed, dus dit moet ik doortrekken en dan komt dat vanzelf wel", zegt hij tegen ESPN.

"Ik probeer gewoon te geven wat ik heb en sta klaar als het team me nodig heeft. Misschien ben ik soms nog wat te lief als het gaat om mijn plek opeisen, maar als ik goed presteer zullen ze me er niet uithalen. Dat ik nu topscorer (clubtopscorer, PSV, red.) in de Eredivisie ben, geeft een heerlijk gevoel. Ik heb dat altijd gewild en wil het nu volhouden", zegt Vertessen daarover tegen het Eindhovens Dagblad.