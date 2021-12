De zaakwaarnemer van Jonathan David heeft Lille OSC gewaarschuwd: de Franse club gaat niet lang meer op de Canadees kunnen rekenen

Jonathan David draait voorlopig een uitstekend seizoen bij Lille. Zowel in de competitie als in de Champions League doet de Canadees het zeer goed. Er wordt echter niet verwacht dat hij nog lang bij Lille OSC zal blijven.

De fans van Lille OSC doen er goed aan de prestaties van Jonathan David in de gaten te houden zolang het nog kan: de 21-jarige Canadees, maker van 11 Ligue 1-doelpunten en drie doelpunten in de Champions League, speelt volgens zijn zaakwaarnemer Nick Mavromaras zijn laatste seizoen bij de club.

Mavromaras gaf meer uitleg over de opties van David bij Radio Canada. "De Premier League is een goede optie voor hem, ik denk dat hij ook Spanje leuk vindt omdat het daar iets technischer is. Dat zijn de twee prioriteiten, maar we kunnen niets uitsluiten. Zo is er ook nog PSG en de Serie A."

De agent van David zei echter dat er nog geen officieel bod is gedaan aan Lille OSC. "Ik kan je de prijs niet zeggen, maar dat is voetbal. Jonathan weet dat hij een van de duurste jonge spitsen ter wereld is," zei Nick Mavromaras. David staat onder contract tot 2025 en zijn waarde wordt door Transfermarkt geschat op 50 miljoen.