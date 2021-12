Romelu Lukaku is helemaal terug: Rode Duivel scoort in overtuigende zege Chelsea

Chelsea heeft deze avond een mooie overwinning geboekt op het veld van Aston Villa. De Engelse topclub kwam 1-0 achter na een owngoal van Reece James, maar Jorginho (2x) en Lukaku konden nog orde op zaken zetten.

Aston Villa begon goed aan de wedstrijd tegen Chelsea en het resulteerde al snel in het openingsdoelpunt. Door een owngoal van James kwam de ploeg van Steven Gerrard namelijk op voorsprong. Zes minuten later zorgde Jorginho echter voor de gelijkmaker vanop de stip. 1-1 was meteen ook de ruststand.

In de tweede helft was het al Chelsea wat de klok sloeg en ook invaller Lukaku maakte een sterke beurt. Hij scoorde zelf en zorgde nog voor een nieuwe strafschop, die opnieuw door Jorginho werd omgezet. 1-3 en zo doet Chelsea een goede zaak in het klassement.