De interesse is héél concreet: 'Barcelona ziet in 13-voudig Rode Duivel enorme opportuniteit'

De interesse van FC Barcelona in Adnan Januzaj wordt concreet. De Catalaanse grootmacht is dan wel rond met Ferran Torres, maar ziet in de Rode Duivel een opportuniteit.

Adnan Januzaj kan na het seizoen gratis worden opgepikt bij Real Sociedad, is zeker en vast niet de duurste én kent La Liga inmiddels als zijn broekzak. Het is dan ook niet onlogisch dat ook Xavi Hernandez fan is. Januzaj kan de aanval van Barça van een injectie aan creativiteit voorzien. Volgens de Spaanse media is de interesse concreet. Binnen de entourage van de flankaanvaller worden de geruchten niet bevestigd of ontkend.