Feyenoord rouwt om overlijden van ex-speler op 43-jarige leeftijd

De voormalige verdediger verdedigde van 1997 tot en met 2007 de kleuren van Feyenoord in De Kuip. Hij won met de club één kampioenschap, één supercup én in het seizoen 2001/2002 de UEFA Cup. In de finale tegen Borussia Dortmund speelde de Ghanees de wele wedstrijd als rechtsachter. Feyenoord won met 3-2. Dankzij zijn lange staat van dienst groeide Gyan uit tot een cultheld in Rotterdam.

Na zijn carrière als speler ging het snel bergaf met Gyan. Financieel had hij zijn geld snel opgedaan en ging hij aan de Rotterdamse haven werken. Als reactie daarop hield Feyenoord een inzamelingsactie en verzamelden ze 35.000 euro voor Gyan.

Sinds november 2021 werd bekend dat Gyan ongeneeslijk ziek. Vanuit Nederland regent het nu reacties.

A beautiful soul is never forgotten.

You were there for me in the early days of my career and supported me like a big brother.

I will forever be thankful for those memories. Rest in peace Christian ❤️ pic.twitter.com/mIgV0ow21J