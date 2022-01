Zelfs Tuchel niet zeker van job?

In het panel van Football Dailly zeggen ze dat Chelsea-baas Abramovich niet vies is van een trainersontslag. De rijke Rus heeft al eerder managers ontslagen die recent de Champions League hebben gewonnen.

Over het algemeen is het vertrouwen in Tuchel wel groot want de mindere resultaten komen ook door de coronabesmettingen in de spelerskern.

🗣 "They have sacked managers who won the Champions League in the past." 👀



Soccer Saturday panel discuss whether Thomas Tuchel's future might be in doubt given Roman Abramovich's history with sacking managers pic.twitter.com/PgtzAtaUrr