Jamie Carragher wijst met de vinger naar Romelu Lukaku : "Dat heeft hij bij al zijn clubs gedaan"

Een interview bij Sky Sports waarin Romelu Lukaku zich kritisch uitliet over Thomas Tuchel doet heel wat stof opwaaien in voetbalminnend Engeland. Tuchel, de Duitse manager van Chelsea, besliste om Lukaku uit de wedstrijdselectie te weren voor de topper tegen Liverpool (2-2).

Na afloop van de spektakelrijke topper bleef de Belgische spits een van dé gespreksonderwerpen. Onder meer Jamie Carragher, icoon van Liverpool, deed zijn zegje over Romelu Lukaku.

"Dat is het probleem met Romelu Lukaku... Hij heeft dit gedaan bij alle clubs waar hij was. Hij draait er zijn hand niet voor om in een interview duidelijk te maken dat hij het niet 100% naar zijn zin heeft."

"Het is een jongen die bij elke club waar hij passeerde goed was voor heel wat doelpunten. Tegelijkertijd vertrok hij zelden in optimale omstandigheden. Er is altijd wel iets", besloot Carragher, die als analist van Sky Sports aan de slag is.