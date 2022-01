Dan toch geen nieuwe vleugelspeler voor Liverpool: Origi lijkt bij de club te blijven, ondanks aanbiedingen uit Italië en Duitsland

Eerst leek Origi wel te mogen vertrekken bij Liverpool, want de Engelse topclub dacht aan Luis Diaz, de sterkhouder van FC Porto. Volgens Fabrizio Romano zouden er echter nog geen onderhandelingen zijn tussen Liverpool en FC Porto.

Divock Origi zal dus nog nodig zijn bij Liverpool en Klopp heeft hem gevraagd te blijven tot juni. De Rode Duivel zal dus niet verkocht worden door de Engelse ploeg, ondanks interesse van ploegen uit Italië en Duitsland.

