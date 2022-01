Een 3-1-voorsprong en nog verliezen? Dan weet je dat Mourinho niet goedgezind zal zijn

AS Roma leek zondag op weg naar de winst tegen Juventus, maar moest alsnog zijn meerdere erkennen in de Oude Dame. Van 3-1 ging het naar 3-4 in de slotfase. AS Roma zakt zo naar de zevende plaats en moet negen punten inhalen op de CL-plaatsen.

Na het pijnlijke verlies tegen AC Milan werd het nog pijnlijker dus voor José Mourinho. In de slotfase ging een door corona getergd Juventus erop en erover. Mourinho kon het niet geloven en was weer hard voor zijn spelers. "De angst sloop er in", klonk het voor de camera. "We lieten ze toe de aansluitingstreffer te maken", schudde hij het hoofd. "En dat tegen een team met het sterke karakter als Juventus. Voor mij zou het geen probleem zijn, die 3-2. Voor mijn team wel. Ze hebben een psychologisch complex." Na de nederlaag tegen AC Milan klonk het ook al als volgt: "Als je in de sh*t zit, moet je opstaan en je karakter tonen. Maar spelers in deze kleedkamer zijn te zwak en te lief."