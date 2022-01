Invaller Kouamé kan niet voorkomen dat Ivoorkust punten laat liggen tegen Sierra Leone, Tunesië wint overtuigend

Op de Africa Cup kwamen met Ivoorkust en Tunesië twee toplanden aan bod zondagavond. Ivoorkust nam het op tegen Sierra Leone terwijl Tunesië tegen Mauritius haar Africa Cup moest redden.

Nadat Ivoorkust op de eerste speeldag met 0-1 won van Equitoreaal Guinea, kon het zonder al te veel druk op de ketel aantreden tegen Sierra Leone. Ook de uitploeg (op papier) deed het niet slecht op de eerste speeldag, ze speelden 0-0 gelijk tegen topfavoriet Algerije.

Geen Christian Kouamé in de basis bij Ivoorkust. Bonfscoach Beaumelle koos logischerwijze voor Ajax-aanvaller Sébastien Haller. Het was ook niet toevallig die Haller die Ivoorkust op 1-0 zette op aangeven van Wilfred Zaha, eerder had Kessié al een penalty gemist.

Sierra Leone liet zich echter niet doen en kwam in de tweede helft op gelijke hoogte via Musa Kamara. De gelijke stand hing echter niet lang op de bordjes want Nicolas Pépé bracht Ivoorkust opnieuw op voorsprong. Bij die 2-1 stand kwam Kouamé erop bij Ivoorkust. Scoren deed hij niet, het doelpunt viel aan de overkant. In de 93e minuut wist Alhaji Kamara een onverhoopt punt uit de brand te slepen voor Sierra Leone.

16/01/2022 14:00 Gambia - Mali 1-1 16/01/2022 17:00 Ivoorkust - Sierra Leone 2-2 16/01/2022 17:00 Tunesië - Mauritania 4-0 16/01/2022 20:00 Algerije - Equatorial Guinea 0-1

Tunesië overtuigt

Voor Tunesië stond er wel wat druk op de ketel in de tweede groepswedstrijd. Enkele dagen geleden verloren ze namelijk met het kelinste verschil van Mali, de wedstrijd die tot tweemaal toe vroegtijdig werd afgefloten door de scheidsrechter. Tegenstander Mauritius had op de openiningsspeeldag verloren van Gambia.

Al na 10 minuten stond Tunesië 2-0 voor dankzij Mathlouthi en Khazri. In de tweede helft besloten de Tunesiërs nog even door te duwen en in een tijdspanne van 2 minuten werd er nogmaals gescoord door Kahzri en Jaziri. In de blessuretijd kon Msakni de forfaitscore op het bord zetten maar hij trapte een penalty op het doelhout.