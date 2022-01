'Ex-speler van Anderlecht op weg naar deal in Nederlandse competitie'

De uitleenbeurt van Philippe Sandler werd bij het Franse Troyes stopgezet. Toch zou hij niet bij Man City aan de slag gaan.

Sandler, ex-speler van Anderlecht, werd door Manchester City verhuurd aan de Franse zusterclub Troyes. Die deal is ondertussen stopgezet.

Sandler zou echter niet in Manchester blijven. Volgens Voetbal International is er een deal in de maak met Feyenoord. Ook nu zou het over een uitleenbeurt gaan, maar meer details ontbreken voorlopig.

Voor Frank Arnesen is Sandler uiteraard geen onbekende na zijn passage bij Anderlecht. Eerder speelde Sandler in Nederland al voor PEC Zwolle.