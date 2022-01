Newcastle United gaat hard: Engelse club wil nog twee spelers uit Premier League en jonge Franse spits binnenhalen

Matt Targett en Dan Burn zouden volgens Fabrizio Romano zelfs al zo goed als rond zijn. Zo zal Targett, een linksback van Aston Villa, zijn medische testen nog afleggen, terwijl het bij Dan Burn, een centrale verdediger van Brighton, gewoon wachten is op de officiële aankondiging.

Met Hugo Ekitike lijkt er ook nog een nieuwe spits bij te komen. Newcastle heeft namelijk een bod gedaan van 25 miljoen euro bij zijn club Stade Reims. Eerder haalde Newcastle al Bruno Guimaraes, Chris Wood en Kieran Trippier binnen.

Newcastle proposal for Hugo Ekitike: €25m plus add ons and percentage on clause now discussed. Five year contract in place. ⚪️⚫️ #NUFC



Matt Targett will undergo his medical as new Newcastle player in the coming hours, waiting for official announcement for Dan Burn. pic.twitter.com/JnmLo8Labg