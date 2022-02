'Nieuwe deal voor Dries Mertens bij Napoli ligt klaar'

Over waar Dries Mertens volgend seizoen zal spelen is al heel veel gezegd en geschreven, maar wellicht blijft hij bij Napoli.

Dries Mertens ziet zijn contract deze zomer aflopen bij Napoli. Een nieuwe deal is er nog altijd niet. De Rode Duivel wil zelf liefst van al in Napels blijven.

Toch werd hij de voorbije maanden aan enkele clubs gekoppeld, vooral in de Amerikaanse MLS-competitie. Mertens is zelf echter bereid fors in te leveren bij Napoli.

Volgens Cronache di Napoli ligt er al een nieuw contract klaar voor Mertens. De club zou hem voor één seizoen aan boord houden, met een loon van 3 miljoen euro, toch een pak minder dan wat hij nu verdient.