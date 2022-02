OFFICIEEL: Borussia Dortmund plukt eerste zomeraanwinst weg bij Bayern München

De wintermercato ligt nog maar net achter ons, maar Borussia Dortmund heeft alvast zijn eerste zomeraanwinst beet. En het is niet de minste: Niklas Süle, 37-voudig Duits international, komt na dit seizoen transfervrij over van Bayern München.

De 1,95m grote centrale verdediger heeft een verbintenis voor vier seizoenen ondertekend bij Borussia Dortmund. Op zijn 23ste heeft Süle al meer dan 200 Bundesliga-wedstrijden op de teller.

Niklas Süle speelt sinds 2017 voor Bayern München, dat hem voor twintig miljoen wegplukte bij Hoffenheim. Ook dit seizoen was Süle een basispion in het elftal van Julian Nagelsmann. Er werd echter geen akkoord bereikt over een verlengd verblijf bij de Rekordmeister.