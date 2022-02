Ook het buitenland kan niet om zaak-Overmars heen: "Een voetbalaardbeving, een schandaal"

Het vertrek van Marc Overmars bij Ajax en vooral de reden hierachter slaan ook in het buitenland in als een bom. Het is lang niet alleen in België en Nederland dat de zaak aandacht krijgt. Dit legt de internationale voetbalwereld weer onder een vergrootglas.

In talloze grote Europese kranten wordt uitgebreid aandacht besteed aan het grensoverschrijdend gedrag, waarvoor Marc Overmars zich inmiddels excuseerde. "Een voetbalaardbeving", zo omschrijft het Duitse Bild zijn vertrek bij Ajax. Ook vanwege zijn status bij de club, er wordt naar Overmars gerefereerd als een 'Ajax-legende'.

Bij The Guardian benadrukken ze dat Overmars zich schaamt voor de daden die hij heeft gesteld. In Spanje, bij onder meer Marca en AS, valt dan weer te lezen dat het een echt schandaal is. "Verbijstering in Amsterdam", klinkt het nog bij AS.

Aangetast imago

Ook in L’Équipe en La Gazzetto dello Sport kaarten ze de hele zaak aan. Eén zaak is wel duidelijk: het imago van Marc Overmars, en deels ook dat van Ajax, is over heel voetbalminnend Europa ernstig aangetast.