Speler van Torino op zoek naar geel, maar scheidsrechter geeft geen kaart

Alessandro Buongiorno van Torino ging in de wedstrijd tegen Udinese ostentatief vragen om een gele kaart voor zichzelf. De speler trok terwijl hij gewisseld werd zijn truitje uit in de hoop een kaart te krijgen, maar de scheidsrechter doorzag zijn plannetje.

18 februari is het de Turijnse derby. Torino en Juventus nemen het dan tegen elkaar op. Buongiorno wil het risico niet lopen die wedstrijd te missen door zijn vijfde gele kaart van het seizoen te pakken in de volgende wedstrijd (de laatste voor de derby). Vandaar zijn dwaze actie. Het is niet duidelijk of het hem nog een sanctie gaat opleveren.

Het is wel heel zeldzaam dat een speler zo opvallend geel probeert te krijgen.