Kevin De Bruyne pikt zijn goaltje mee tegen Brentford, Tottenham verliest in eigen huis

Manchester City heeft in de Premier League met 2-0 gewonnen van Brentford. Tottenham ging ondanks een 2-1-voorsprong nog onderuit in de slotfase.

Net voor de rust werd Sterling in de zestien neergehaald door Roesley. De penalty werd door Mahrez feilloos omgezet.

Doelman Raya ging in de tweede helft stevig in de fout. Hij speelde de bal in de voeten van Sterling, maar die miste. De Bruyne liet de kans om te scoren niet liggen.

Tottenham ging in eigen huis 2-3 onderuit tegen Southampton, nadat het 10 minuten voor het einde nog 2-1 op voorsprong stond. De gelijkmaker van Bergwijn werd in de blessuretijd afgekeurd voor buitenspel. Norwich en Crystal Palace speelden 1-1.