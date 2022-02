'Spotify koopt zich voor enorm bedrag in bij Barcelona en... laat zelfs het iconische Camp Nou verdwijnen'

Spotify moet de financiële problemen van FC Barcelona laten smelten als sneeuw voor de zon. De populaire muziekstreamingdienst wordt de nieuwe hoofdsponsor van de Catalaanse grootmacht.

FC Barcelona kon dankzij de waarborgen van het Spaanse televisiecontract opnieuw enkele transfers doen, maar de schuldenberg is er nog steeds. Al lijkt dat binnenkort verleden tijd. Met Spotify heeft Barça namelijk een nieuwe hoofdsponsor gevonden.

De muziekstreamingdienst zal volgens de Spaanse media zo'n negentig miljoen euro per seizoen betalen om op de shirts te prijken. De inkoopsom: 280 miljoen euro. Maar dat is niet alles. In die bedragen zitten ook de naamrechten voor Camp Nou vervat.

Supportersprotest?

En dat is héél gevoelig. Barcelona weigerde decennialang om met shirtreclame op de borst te voetballen. Maar het verkopen van de naamrechten van het iconische Camp Nou is voor veel fans een brug te ver. Al lijkt de Catalaanse directie simpelweg geen andere keuze te hebben.