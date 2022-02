🎥 Om uren naar te kijken: ploeggenoot Doku levert heerlijke pass af

Vorige week zondag speelde Rennes in eigen huis tegen Brest. Ze wonnen de wedstrijd met 2-0, maar het meest opvallende was de sublieme pass van Benjamin Bourigeaud. Hij plukte de bal heel mooi uit de lucht en passte de bal vervolgens met een hakje door de benen van een aanstormende verdediger. Om van te smullen!

This is so smooth from Benjamin Bourigeaud 😯



(via @staderennais)pic.twitter.com/WGF0tGdCsh