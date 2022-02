Inter blijft leider in de Serie A na gelijkspel in topper tegen Napoli

In de Serie A stond er deze avond een absolute topper op het programma. Inter, de leider in de Italiaanse competitie, stond namelijk tegenover Napoli, de nummer twee in het klassement.

Napoli wilde graag de nieuwe leider worden en begon ook sterk aan de partij. De Italiaanse club kwam al vroeg op voorsprong na een strafschopdoelpunt van Lorenzo Insigne. 1-0 was meteen ook de ruststand. Toch was Inter niet meteen van plan om haar leidersplaats af te geven. In de tweede helft legde de onvermijdelijke Dzeko namelijk de 1-1 tegen de netten. Bij Napoli kreeg Dries Mertens nog enkele minuten in het slot, maar onze Rode Duivel kwam niet meer tot scoren. 1-1 werd zo ook de eindstand en daardoor blijft Inter aan de leiding in de Serie A.