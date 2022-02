Barcelona, Napoli, Juventus... Rode Duivel heeft veel opties deze zomer

Er is twijfel ontstaan over de toekomst van Jason Denayer bij Lyon. Voorzitter Jean-Michel Aulas liet gisteren weten dat Lyon "graag met hem wil doorgaan", maar de waarheid is dat de club wel heel lang wachtte met een voorstel voor de Rode Duivel wiens contract deze zomer afloopt.

Aulas heeft zich met zijn uitspraak al ingedekt indien Denayer deze zomer zou vertrekken. Maar Lyon heeft pas in januari een nieuw contractvoorstel gedaan en intussen zijn al andere clubs komen snuffelen voor de 33-voudige international.

Zo is er volgens Het Nieuwsblad zelfs interesse van Barcelona. En ook Newcastle, Juventus en Napoli zouden geïnformeerd hebben. Denayer is daardoor beginnen nadenken over zijn toekomst. Hij kan voor stabiliteit kiezen bij Lyon of ook nog eens een stap hogerop proberen. Hij staat dus nu in een sterke positie. Al moet hij ook rekening houden met het WK, waar hij vermoedelijk basisspeler wordt als hij in de tweede helft van het seizoen basisspeler is ergens.