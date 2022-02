Landgenoot in top 10 van bestverkochte truitjes, Messi ruim op kop

Onze Rode Duivel, Kevin De Bruyne, staat in de top tien van bestverkochte truitjes.

De verkoop van truitjes is voor voetbalclubs altijd een goede vorm van inkomen. Het kantoor van Euromerica heeft de verkoopcijfers van de 10 bestverkochte truitjes vrijgegeven. In deze top 10 vinden we ook onze landgenoot Kevin De Bruyne terug met 622.000 truitjes. Dat is goed voor een negende plaats, net boven Neymar.



Hier kan u de volledige top 10 bekijken:

10. Neymar (PSG) = 547 000

9. Kevin De Bruyne (Manchester City) = 622 000

8. N’Golo Kante (Chelsea) = 655 000

7. Karim Benzema (Real Madrid) = 699 000

6. Erling Haaland (Borussia Dortmund) = 767 000

5. Kylian Mbappé (PSG) = 799 000

4. Mohamed Salah (Liverpool) = 816 000

3. Robert Lewandowski (Bayern München) = 970 000

2. Cristiano Ronaldo (Manchester United) = 1 050 000

1. Lionel Messi (PSG) = 1 200 000