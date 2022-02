Lierse Kempenzonen herademt in 1B: "Hadden we geen rekening mee gehouden"

In 1B won Lierse Kempenzonen vrijdagavond met 0-1 op bezoek bij Waasland-Beveren.

Lierse Kempenzonen staat voorlopig op een vijfde plaats en lijkt een totaal andere ploeg in vergelijking met vorig jaar. Nils Schouterden legt bij Proximus uit waar het verschil plots vandaan komt. “Veel spelers hebben voor de winterstop een goed gesprek gehad met de trainer, waardoor iedereen nu op dezelfde golflengte zit en weet wat de trainer van ons verwacht”, klinkt het.

“Ik ga niet ontkennen dat er vlak na de winterstop een incident is geweest, dat weet iedereen, maar dat heeft de groep echt hechter gemaakt. Iedereen binnen de ploeg beseft dat als we samen spelen als een team, we veel verder geraken dan individueel.”

“Hoewel we nooit echt aan onszelf moesten twijfelen, hoor. Want ondanks het beperkte budget dat deze club heeft, zit er echt wel veel kwaliteit binnen de kern. Ik denk niet dat iemand in de groep er ooit rekening mee heeft gehouden dat we eventueel zouden moeten strijden om het behoud.”