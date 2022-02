Youri Tielemans zal contract bij Leicester City niet verlengen: heel wat topclubs tonen interesse

Leicester City is aan een matig seizoen bezig in de Premier League, maar met Tielemans hebben ze wel nog een sterkhouder op het middenveld. Daar zou aan het einde van dit seizoen wel eens verandering in kunnen komen.

Volgens Fabrizio Romano heeft Tielemans namelijk besloten om zijn contract bij de club niet te verlengen. Heel wat topclubs, zoals onder meer Manchester United, staan in de rij om de Rode Duivel binnen te halen.

I’ve been told Youri Tielemans will NOT extend his contract with Leicester. New deal bid has been turned down - current one expires in 2023. šŸ”µ #LCFC



Of course Youri will be professional, he’s focused on Leicester. Many top clubs want him for June.



