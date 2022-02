Keeper van Nantes is de eerste doelman ooit die een 10/10 kreeg van l'Équipe

3-0 aan de rust. Dat was de verrassende tussenstand in de Ligue 1-match tussen Nantes en PSG. De Parijse sterren gingen met de billen bloot tegen de geel-groenen.

Nantes speelde een sterke partij, maar had ook een sterke prestatie van Lafont nodig om de tegendoelpunten te beperken. Alleen Neymar wist de Franse doelman een keer te passeren. Dat had eigenlijk twee keer moeten zijn, maar Neymar sprong te slordig om met zijn strafschop.

Resultaat: 3-1 zege voor Nantes en een 10/10 voor Alban Lafont.

Nantes’ star becomes first keeper ever to get 10/10 from L’Equipe - and only 13th player to get perfect rating https://t.co/EyCRi8vSQT