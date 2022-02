Conte stuurt zelf aan op vertrek bij Tottenham: "We kunnen niet blijven verliezen"

Tottenham verloor woensdagavond in de Premier League met 1-0 van Burnley en dat zette Antonio Conte aan tot een opvallende uitsprak.

Na de 2-3-zege van vorig weekend op bezoek bij leider Manchester City verloor Tottenham woensdag van staartploeg Burnley. Voor de match tegen Man City verloor de ploeg van trainer Antonio Conte drie wedstrijden na elkaar in de Premier League.

"Het was een moeilijke avond", zei Conte na de wedstrijd. "En het is niet enkel vanavond. We verliezen vier van onze laatste vijf matchen. Dat betekent dat je een evaluatie moet maken. De club moet geëvalueerd worden en ikzelf ook. Dit is voor mij heel frustrerend."

Momenteel staat de ploeg achtste in de rangschikking. "We moeten met de club samen zitten om te kijken wat de beste oplossing is. De spelers zijn dezelfde. De club is al van coach gewisseld, maar de resultaten veranderden niet. Ik ben te eerlijk om zo'n situatie te accepteren. Alles moet herbekeken worden. We kunnen niet blijven verliezen. Dat is voor niemand goed."