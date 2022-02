"Ik mis spelvreugde": ex-coach maakt zich zorgen om Romelu Lukaku

Na de befaamde '7 baltoetsen' tegen Crystal Palace kreeg Romelu Lukaku tegen OSC Lille rust van Thomas Tuchel. Negentig minuten lang keek de Rode Duivel vanaf de zijlijn toe. Maar is dat wel wat hij nodig heeft?

In Het Nieuwsblad bespreekt Ariël Jacobs, die Lukaku liet debuteren bij Anderlecht, de situatie van zijn voormalige poulain: "Romelu Lukaku wil niets missen. Zijn drijfveer is zo veel mogelijk spelen en scoren."

De relatie tussen Tuchel en Lukaku is niet opperbest, al zeker niet na het beruchte interview met Sky Italia. Jacobs merkt dat de situatie intussen erg moeilijk geworden is. "Het is ontspoord... In die zin kon ik ergens ook wel begrip opbrengen voor de beslissing van Tuchel, maar heeft het effect gehad?"

"Bij de volgende wedstrijd zullen alle ogen alweer op Romelu gericht zijn. Het enige wat zal helpen om het tij te doen keren, is een goeie reeks matchen spelen met veel doelpunten. Op dit moment mis ik spelvreugd bij Romelu. Gelukkig is hij een topspits, zo iemand komt er altijd bovenop."