'Roman Abramovich niet meer welkom in Verenigd Koninkrijk wegens banden met het Kremlin'

De oorlog in Oekraïne heeft verstrekkende gevolgen. Zelfs voor Roman Abramovich. De eigenaar van Chelsea zou niet langer welkom zijn in het Vereningd Koninkrijk. Hij zal zo dus geen wedstrijden meer van zijn ploeg van op de eerste rij kunnen bekijken, als hij dat zou willen.

Volgens The Sun zouden immigratiefunctionarissen de opdracht gekregen hebben om het Abramovic onmogelijk te maken om zich nog te vestigen in het Verenigd Koninkrijk. De Rus heeft een herenhuis in de buurt van Kensington Palace.

(G)een vriend van Putin

De naam van Abramovich is gevallen als één van de 35 oligarchen die door de Russische oppositieleider Navalny geïdentificeerd is als 'een goede vriend van Putin'. Abramovich ontkent dat alvast, maar dat zou de Britten dus niet tegenhouden om actie te ondernemen.

Zijn zaak zou behandeld worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder kondigde de Britse premier Boris Johnson al aan om, net als de NAVO en de VS, Rusland sancties op te leggen vanwege de inval in Oekraïne.