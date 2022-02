Ex-speler van Manchester United voorspelt vertrek: Geen Antonio Conte meer volgend seizoen bij Tottenham volgens hem

Conte heeft zich al een paar keer flink uitgelaten over Tottenham. Hij hekelde het gebrek aan ambitie op de transfermarkt en de ontbrekende winnersmentaliteit. Na de nederlaag tegen Burnley op woensdag twijfelde Conte zelfs aan zichzelf: "Misschien ben ik toch niet zo goed."

Ex-Manchester United-legende Rio Ferdinand twijfelt eraan of de Italiaan nog coach is van Spurs ondanks de 0-4 zege van Tottenham dit weekend.

