Spannende degradatiestrijd in Premier League

Zes clubs lopen nog gevaar om te degraderen in de Premier League. De komende weken worden nog spannend.

Momenteel kamperen Norwich City, Watford en Burnley op de degradatieplaatsen. Daarboven staan nog drie clubs die risico lopen: Everton, Leeds United en Brentford.

Brentford (15de)

De promovendus kende een sterke start van het seizoen, maar heeft de laatste weken een mindere vorm te pakken. In de laatste acht competitiewedstrijden wist het slecht één punt te behalen. In de winter heeft de club wel Christian Eriksen gehaald, maar of hij meteen een impact kan hebben is nog niet zeker.

Leeds United (16de)

De ploeg van Marcelo Bielsa is bezig aan zijn tweede seizoen in de Premier League. Vorig seizoen was zijn ploeg een sensatie. Dit seizoen zijn de uitslagen ook geregeld spectaculair, maar in het nadeel van Leeds United. Het staat twee punten boven een degradatieplaats, maar de twee ploegen onder Leeds hebben twee matchen minder gespeeld.

Everton (17de)

Everton staat heel krap boven de degradtiezone, maar heeft net zoals Burnley slechts 24 speeldagen op de teller. Met de versterkingen zoals: Dele Alli, Doony Van De Beek en coach Frank Lampard en de wedstrijden tegoed zou de club zich moeten kunnen redden.

Van de drie laatste ploegen in de stand lijkt enkel Burnley nog kans te maken op de redding.