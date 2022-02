Ajax lijdt heel dure nederlaag... En 24-jarige Belg scoorde de winnende treffer

Ajax heeft een wel heel verrassende nederlaag geleden. En wie was daar verantwoordelijk voor? Een 24-jarige Belg waar de meesten nog niet van gehoord zullen hebben. Philippe Rommens schoot immers de winnende goal binnen.

Rommens verruilde al jong Lierse voor PSV. Verder dan de beloften geraakte hij daar niet. Dit seizoen speelt hij voor Go Ahead Eagles. En die verrasten dus Ajax. In de blessuretijd scoorde hij de 2-0. Broodnodig, want Berghuis maakte even later nog de 2-1.

Voor de Amsterdammers, waar André Onana door blessures bij zijn collega's nog eens keepte, is het nog maar de derde nederlaag dit seizoen. PSV nadert tot twee punten in het klassement.