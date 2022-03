Chelsea heeft geen nood aan Romelu Lukaku om de maat te nemen van Burnley

Deze week nog beslissend in de FA Cup voor Chelsea, maar vandaag zat Romelu Lukaku 90 minuten op de bank. Al had Chelsea hem niet nodig om de zege binnen te halen.

Na zijn beslissende rol tegen Luton Town werd Lukaku toch weer naar de bank verwezen, want Thomas Tuchel gaf opnieuw de voorkeur aan Kai Havertz als valse negen met Mount en Pulisic in steun. Zij vonden in de eerste helft geen gaatje in de afweer van Burnley, maar na rust gingen de sluizen plots heel snel open.

Binnen de tien minuten ging het van 0-0 naar 0-3. Reece James brak de ban al na twee minuten en Havertz diepte de kloof met twee goals snel uit. Pulisic zette 20 minuten voor tijd de kers op de taart.

Romelu Lukaku bleef 90 minuten op de bank bij Chelsea.