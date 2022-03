Dit weekend is er alvast geen Premier League te zien in China

De Chinese kijkers zullen dit weekend alvast niet kunnen smullen van de derby van Manchester. De rechtenhouders hebben namelijk beslist de Premier League niet uit te zenden dit weekend.

Dit weekend zal er in China geen Premier League-voetbal te zien zijn. De Chinese rechtenhouders hebben besloten geen wedstrijden uit te zenden, doordat de Engelse clubs deze speeldag hun steun zullen betuigen aan Oekraïne. De Chinese overheid heeft nog geen grote uitspraken gedaan over het conflict in Oekraïne al lijken ze toch eerder de kant van de Russen te kiezen.



Vorige maand kondigden Chinees president Xi Jinping en Vladimir Poetin al aan dat hun vriendschap "grenzeloos" is. Nu weigert China de steunbetuigingen aan Oekraïne vanuit de Premier League live uit te zenden.