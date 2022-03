'Broer van' verzeilde in 1B: "Maar heb het niveau van Belgische top of hoger"

1B is het strijdtoneel van Kylian Hazard dezer dagen. Maar de ambitie is er wel nog steeds bij de broer van Thorgan en Eden.

De 26-jarige Kylian Hazard speelde eerder al in 1B, toen nog bij Woluwe. Via Zulte Waregem wilde hij (net als zijn broer Thorgan) daarna carrière maken.

Die carrière kwam echter nooit helemaal tot onbolstering. Ujpest, de beloften van Chelsea en Cercle Brugge volgden.

Top van België of hoger

Nu een nieuw avontuur in 1B, nadat hij al even niet meer in de plannen van De Vereniging voorkwam. "Maar ik heb het niveau voor de Belgische top of hoger", blijft Hazard in Het Laatste Nieuws vol vertrouwen.

"Ik kan nog altijd tonen dat ik het niveau voor de vijf grote kampioenschappen haal. Puur voetballend of technisch kan ik overal mijn plaats hebben."