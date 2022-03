Deze Premier League-teams hebben de goede vorm te pakken

Arsenal verplettert de Premier League. De Londense club is de laatste tien wedstrijden het beste in vorm samen met Manchester City.

Dat Manchester City al bijna heel het seizoen de Premier League domineert is geen nieuws. Dat Arsenal dat momenteel aan het doen is, is wel opvallend. De ploeg van Mikel Arteta (niet toevallig de ex-assistent van Guardiola) heeft de afgelopen wedstrijden 25/30 behaald met aantrekkelijk voetbal.

In het begin van het seizoen lag de Spanjaard nog bijna buiten, maar hij heeft nu de machine toch aan de praat gekregen.