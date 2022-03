Dybala heeft de clubs voor het uitkiezen

Paulo Dybala zijn contract eindigt deze zomer bij Juventus. Hij kan verlengen of andere oorden opzoeken. Keuze is er in ieder geval genoeg.

Volgens Gazzetta Dello Sport kan Dybala naar Inter Milan, Atlético Madrid, Barcelona en Tottenham. Die vier ploegen volgen de situatie op de voet van de fluxe Argentijn.

Juventus is de laatste tijd terug beter aan het presteren en de nieuwe spits Vlahovic is een goede link met Dybala. Of dat voldoende is om de Argentijn te overtuigen om te blijven is nog de vraag.

Dybala zit al sinds 2015 bij De Oude Dame en is zeker klaar voor een nieuwe ploeg.