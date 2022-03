Alle gekheid op een stokje: 'Zoon van Newcastle-eigenaar geïnteresseerd in Chelsea'

Ook over een mogelijke nieuwe overnemer van de club valt nog te raden. Niemand in het Verenigd Koninkrijk mag namelijk zaken doen met verkopend eigenaar Roman Abramovich terwijl de Rus natuurlijk wel de verkopende partij is.

Volgens The Daily Mail zou een nieuwe potentiële koper zich hebben aangemeld: Jamie Reuben. En dat is geen onbekende naam want Jamie's vader David is namelijk sinds da Saoedische overname van Newcastle United een van de co-eigenaars van Newcastle.

Als de overname er komt, zal ze alleszins met een vergrootglas bekeken worden door de Engelse voetbalbond. Eén familie mag namelijk niet het bewind voeren over twee clubs in dezelfde competitie.

