Pochettino vliegt, Fadiga weet wie opvolger moet worden: "Met hem zullen de spelers van PSG wel nederig zijn"

Na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League door Real Madrid is de situatie van Mauricio Pochettino bij PSG helemaal onhoudbaar geworden. De Argentijn zal na dit seizoen het gelag betalen. Khalilou Fadiga (ex-Gent en Club) weet wie hem moet opvolgen.

Fadiga is een grote PSG-fan, maar ziet de club verkeerd bestuurd worden. "Ze moeten stoppen met van die 'vedetten' binnen te halen. Ze betalen miljoenen voor Draxler, Icardi, Wijnaldum en Ramos, maar wat brengen ze bij? Niets", haalt hij aan in Het Nieuwsblad. "Waarom laten hun clubs hen gaan, denk je? Hier komen ze hun pensioen veiligstellen. Dat terwijl Parijs en omgeving de grootste talentenvijver van Europa is: kijk naar Mbappé, Kanté, Pogba, Mendy, Coman, Nkunku en zelfs Mahrez."

"Waarom haalden ze al die jongens niet? Ze hebben honger en willen het zo graag in hun stad laten zien. Maar neen, de sportief directeur koopt spelers en consulteert daarvoor niet eens zijn trainer. Die trainer weet niet eens zijn spelers te begeesteren. Eén kan dat daar wel: Zinédine Zidane. Met hem zullen de spelers wel nederig zijn.”